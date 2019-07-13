"Конструктивный" нормандский формат: в России расхвалили представителя Украины на переговорах в Париже

России понравился конструктивный подход Пристайко / УНИАН

12 июля, в пятницу, в Париже прошла встреча советников нормандской четверки - Германии, Франции, России и Украины. После переговоров, в России заявили, что украинская сторона продемонстрировала конструктивный подход к вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

"На состоявшейся вчера в Париже встрече помощников лидеров нормандской четверки обсуждались планы дальнейших действий в рамках нормандского формата и минской контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Францию и Украину представляли новые люди, недавно заступившие на свои посты - Эмманюэль Бонн и Вадим Пристайко. Германия и Россия прислали прежних представителей - Яна Хеккера и Владислава Суркова. Намечены конкретные решения как на среднесрочную перспективу, так и на очередную сессию контактной группы, которая пройдет в ближайшую среду в Минске", - сказал в субботу, 13 июля, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает ТАСС.

Читайте такжеВ Кремле заговорили о реанимации "нормандского формата" после заявления ЗеленскогоЧеснаков особо отметил, что, в отличии от предшественников, новый представитель продемонстрировал конструктивный подход к решению вопроса урегулирования ситуации в Донбассе.

"По отзывам участников встречи, новая украинская делегация демонстрировала довольно конструктивный подход, ее стиль резко контрастировал с манерами предшественников. Имеет ли новая форма столь же новое содержание, покажут ближайшие дни. Если на контактной группе в Минске удастся согласовать намеченные в Париже компромиссы по демонтажу военных укреплений, а также ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской, то это станет хорошим знаком. Если нет, то будет ясно, что по сути позиция Украины осталась прежней - саботаж и забалтывание минского процесса. Скоро увидим. Будем надеяться на лучшее", - сказал Чеснаков.

Чеснаков также уточнил, что участники встречи обсудили возможность очередной встречи лидеров в нормандском формате.

"Насколько известно, в Париже также прошла дискуссия о возможности встречи лидеров "нормандской четверки". К этому вопросу решено вернуться позже. Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году", - резюмировал Чеснаков.

Читайте такжеКнутом и пряником: Порошенко без галстука дал советы Зеленскому и упрекнул его за нормандскую встречуРанее сообщалось в Париже советники нормандской четверки обсудили "положительные сдвиги на Донбассе".

Напомним, 17 июня, по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки. Президент Украины заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран нормандского формата проведут встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.

На следующий день, 18 июля, на в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Ангела Меркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые пообщались.