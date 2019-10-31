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"Нефедову не удается": Богдан объяснил "возвращение" Хорошковского

31 октября 2019, 08:57

Глава ОП оценил вероятность назначения Валерия Хорошковского на должность главы таможни.

Хорошковский
Валерий Хорошковский консультирует Офис президента / Фото: УНИАН

Бывший вице-премьер времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский на безоплатной основе консультирует Офис президента по вопросам таможенной политики.

Причиной является то, что нынешний глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов не справляется со своими обязанностями, заявил глава ОП Андрей Богдан.

"Да, он (Хорошковский, - ред.) нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается", – отметил Богдан в интервью Украинской правде.

Он назвал Нефедова "профессиональным человеком с чистыми помыслами", он пояснил, что старая система таможни делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефедова, так и жизнь страны, поскольку доходы от таможни упали очень существенно.

Читайте такжеХорошковский рассказал, почему продал "Интер"В то же время глава ОП отверг предположение о том, что Хорошковский является "теневым руководителем" таможни и напомнил, что Хорошковского привлекли в качестве консультанта из-за того, что за 2 года пока руководства таможней он повысил ее доходы в 4 раза.

Богдан также поставил под сомнение возможность назначения Хорошковского на должность главы таможни.

"С точки зрения нашей идеологии, что мы не берем людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно (назначения, - ред.). С точки зрения эффективности, на мой – исключительно на мой взгляд, это было бы наверное, правильное решение", - добавил глава ОП.

Напомним, Хорошковский покинул Украину в 2012 году и жил на территории Монако — в Монте-Карло.

таможня Валерий Хорошковский Максим Нефедов Андрей Богдан
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