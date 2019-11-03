Держать "порох сухим": Зеленский обратился к ракетным войскам и артиллеристам

Зеленский обратился к ракетным войскам и артиллеристам / Офис президента Украины

В воскресенье, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, который ранее анонсировал отвод сил в Петровском,поздравляя воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, попросил их держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины вдоль всей линии столкновения.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул президент в поздравлении, размещенном на его сайте.

При этом Зеленский пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу.

Читайте такжеОтвод войск в Золотом завершился - СМИНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после двухдневной поездки в Золотое Луганской области на линии разграничения и разведения сил и средств заявил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.

"Провел два дня в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - сказано в сообщении официального канала президента Украины.

По словам Зеленского, от местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей.

"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить", - подчеркнул президент.