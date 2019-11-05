Экс-министр спрогнозировал отношения Украины и РФ после краха режима Путина

После краха режима Владимира Путина отношения Украины и РФ кардинально не изменятся, полагает Вячеслав Кириленко / Скриншот

Бывший министр культуры и экс- вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко считает, что после краха режима российского президента Владимира Путина в отношениях Украины и РФ возможен "медовый период".

После "медового периода" окажется, что в России новая власть не собирается отказываться от Крыма и признавать захваченную часть Донбасса территорией, подконтрольной Киеву, рассказал экс-министр Обозревателю.

Кириленко считает, что у россиян имперские претензии всегда будут высокими, они никогда не пойдут на решения, способные навсегда нормализовать отношения с Украиной.

"…Пройдет полгода условного "медового периода" между Украиной и Россией, когда разговоры на политическом уровне возобновятся, надежды появятся. А потом окажется, что никто не собирается созывать Совет Федерации, чтобы отменить решение о присоединении Крыма…", - заявил собеседник.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что Украина готова к диалогу относительно Крыма и Донбасса, но не готова к компромиссам насчет своей территориальной целостности.