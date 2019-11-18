Кошевой сказал, кого Зеленский хочет убрать

Владимир Зеленский хочет убрать из окружения людей, которые суют ему палки в колеса, сообщил Евгений Кошевой / УНИАН

В окружении президента Владимира Зеленского есть люди, которые суют ему палки в колеса.

Этих людей скоро не будет в окружении главы государства, поделился мнением управляющий студией Квартал 95, юморист, экс-коллега Зеленского Евгений Кошевой в программе В гостях у Дмитрия Гордона.

По словам юмориста, украинский лидер понимает, что в его окружении есть люди, которые суют ему палки в колеса, и "присматривается, чтобы потом убрать".

"Он (Зеленский - Ред.) прекрасно все понимает…", - сказал Кошевой.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что работа на посту президента отнимает все время и все силы, иногда - желание. Глава государства утверждал, что в конце вечера "превращаешься в организм".