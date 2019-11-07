"Превращаешься в организм": Зеленский раскрыл реалии президентской жизни

Работа на посту президента отнимает все силы, сказал Владимир Зеленский / УНИАН

Владимир Зеленский сказал, что к работе на посту президента нельзя привыкнуть, она отнимает все время и все силы.

Президентская жизнь очень сложная, рассказал украинский лидер в новом влоге за рулем авто Tesla.

Зеленский пожаловался, что из человека в конце вечера "превращаешься в организм, который не хочет думать, делать" и иногда даже не понимает, о чем говорят члены семьи.

"К этой работе, к этому привыкнуть нельзя… Очень сложная профессия, которая отнимает все силы, время и иногда желание…", - сказал украинский лидер.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не собирается отказываться от президентской работы, поскольку "решение принято".

Володимир Зеленський: відверто про депутатів "Слуги Народу", уряд, посадки, Нормандський формат і маніпуляції. Влог №2 за кермом Tesla. "Ми хочемо побудувати іншу країну!" – у другому влозі за кермом Tesla Володимир Зеленський поділився думками про успіхи та помилки нової Верховної Ради, проблеми, що постали перед урядом, про "посадки", розведення військ, будівництво шляхів та інші питання, які наразі хвилюють українців. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 7 листопада 2019 р.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан говорил, что Владимир Зеленский очень болезненно воспринимает негатив в свой адрес и очень от него устал. Богдан сказал, что советует главе государства игнорировать информацию, распространенную в Сети.