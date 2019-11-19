Не дать Зеленскому выйти за рамки "минска": согласован итоговый документ нормандского саммита

Согласован итоговый документ нормандского саммита / Reuters

Во вторник, 19 ноября, помощники Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову.

Чеснаков подчеркнул, что инициировала согласование документа до непосредственного начала саммита российская сторона.

При этом Чеснаков уточнил, что это позволит ограничить возможные попытки Киева выйти за рамки Минских соглашений во время переговоров.

Директор Центра политической конъюнктуры также отметил, что решение о публикации текста документа стороны примут уже в Париже.

Отметим, согласование итогового документа подтвердили в администрации президента России, отметив, что он полностью соответствует Минским соглашениям.

Напомним, 19 ноября, во вторник, Владимир Зеленский сказал, что на встрече нормандской четверки (Украина, Россия, Германия и Франция) поднимет вопрос о четких сроках возвращения захваченной части Донбасса под контроль Киева.

Идет очень серьезная подготовка к встрече в нормандском формате, рассказал глава государства в Киеве на совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем.

Зеленский сказал, что Украина должна решить вопрос войны на части Донбасса именно дипломатическим путем, и этот путь начинается с переговоров. Президент подчеркнул, что необходимо договариваться о возвращении украинских земель.

"…Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками… я буду поднимать этот вопрос", - заявил глава государства.

Читайте такжеНормандский формат: в Кремле официально подтвердили дату саммитаТакже ранее стало известно, что участники саммита лидеров стран "нормандской четверки", который должен пройти в Париже 9 декабря, планируют подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования на Донбассе.

"Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса", - сообщил источник Интерфакса.