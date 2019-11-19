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От "формулы Штайнмайера" до обмена пленными: источник раскрыл планы "нормандской четверки"

19 ноября 2019, 12:02

Согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита.

Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
Источник раскрыл планы лидеров "нормандской четверки" по переговорам по Донбассу

Участники саммита лидеров стран "нормандской четверки", который должен пройти в Париже 9 декабря, планируют подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования на Донбассе.

"Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса", - сообщил источник Интерфакса.

По его словам, за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера": "Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ".

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При этом он скептически оценил вероятность двусторонней встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным полях саммита и добавил, что саммит может стать стимулом для активизации обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", а сам обмен может состояться до конца года, уже в декабре.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в "нормандском формате".

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