От "формулы Штайнмайера" до обмена пленными: источник раскрыл планы "нормандской четверки"

Источник раскрыл планы лидеров "нормандской четверки" по переговорам по Донбассу

Участники саммита лидеров стран "нормандской четверки", который должен пройти в Париже 9 декабря, планируют подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования на Донбассе.

"Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса", - сообщил источник Интерфакса.

По его словам, за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера": "Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ".

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При этом он скептически оценил вероятность двусторонней встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным полях саммита и добавил, что саммит может стать стимулом для активизации обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", а сам обмен может состояться до конца года, уже в декабре.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в "нормандском формате".