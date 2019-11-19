Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: премьер Чехии похвалил Украину

В Чехии оценили шаги Украины на пути к нормандскому саммиту / Reuters

Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе официального визита в Украину на брифинге с главой Кабмина Алексеем Гончаруков выразил надежду, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Париже 9 декабря в рамках нормандского саммита завершится конкретными результатами.

"Мы не видим иной возможности дальнейшего развития событий, кроме как урегулирование ситуации, восстановления суверенитета Украины, мирным путем. И поэтому мы высоко ценим шаги, которые сделала Украина на пути к встрече в нормандском формате. И очень надеемся, что встреча 9 декабря действительно завершится конкретными результатами, а не только определенными декларациями", – заявил Бабиш.

При этом Бабиш добавил, что Чехия считает аннексию Россией Крыма незаконной и осуждает ее.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: в МИД России заявили об угрозе срыва нормандского саммитаНапомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил форсирование встречи "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и России) тем, что условия для саммита "созрели".

С таким заявлением он выступил сразу после того, как в Кремле официально подтвердили участие президента России Владимира Путина во встрече в Париже 9 декабря. "Если все четыре страны — участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели", — отметил Лавров.

Кроме того, глава МИД отрицает, что Москва выдвигала специальные условия для саммита.

"Мы добивались, чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году, и которые саботировались [экс-президентом Украины Петром - Главред] Порошенко", — сказал Лавров.