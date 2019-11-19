Кошевой рассказал, как относится к Путину и Порошенко

Евгений Кошевой ненавидит Петра Порошенко и Владимира Путина / УНИАН

Юморист, управляющий студией Квартал 95, бывший коллега президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой сообщил, что одинаково негативно относится к российскому лидеру Владимиру Путину и экс-президенту Петру Порошенко.

Кошевой в программе В гостях у Дмитрия Гордона сказал, что ненавидит и Порошенко, и Путина.

Собеседник отметил, что ему не за что любить Порошенко - пятый год не может попасть туда, где живет мать, и похоронен отец (родственники юмориста остались жить на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР").

"…За что любить (Порошенко - Ред.), если я пятый год не могу попасть туда, где похоронен мой отец и где живет мама? Любить человека, который обещал закончить войну? Я ненавижу Порошенко и ненавижу Путина…", - поделился он. Ранее Евгений Кошевой говорил, что Владимиру Зеленскому суют пальцы в колеса некоторые люди из окружения. Юморист утверждал, что президент все понимает и присматривается к этим людям, чтобы позже убрать.