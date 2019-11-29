В воздушных силах Украины пригрозили сбивать российских "птичек" из Крыма

Украинские военные намерены сбивать российские БПЛА из Крыма, в частности, беспилотники типа Орлан / facebook.com/ato.news

Пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские военные намерены сбивать российские беспилотные летательные аппараты, которые будут залетать на украинскую территорию со стороны захваченного РФ Крыма.

Для уничтожения российских "птичек" типа Орлан и Форпост, которые, по словам украинских военных, находятся на российских авиабазах в Крыму, эффективен зенитно-ракетный комплекс Бук-М1, приводит слова спикера Крым.Реалии.

Собеседник добавил, что квадрокоптеры можно сбивать стрелковым оружием - пулеметами.

"…Если речь о серьезных БПЛА типа Орлан или Форпост, то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам (на Донбассе - Ред.). Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24", - заявил он.

Напомним, власти Украины не признают "переход" Крыма под власть России, хотя РФ утверждает, что крымский вопрос закрыт.

Ранее заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева говорила, что вопрос возвращения Крыма под контроль Киева зависит не только от международной политики, но и от ситуации в нашей стране и в РФ.