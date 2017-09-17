Сбой системы. Под Покровском упал российский беспилотник, опубликованы фото

В субботу, 16 сентября, в первой половине дня недалеко от Новогродовки (находится под Покровском) Донецкой области из-за технического сбоя системы упал российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что такие беспилотники РФ часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии.

"Разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр". Корпус и двигатель — российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня, — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале апреля на Донбассе в районе Светлодарской дуги украинские военные обнаружили беспилотник российского производства, на котором была маркировка ФСБ РФ. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/ato.news