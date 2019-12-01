Эксперт назвал главную причину падения рейтинга Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Главной проблемой команды президента Владимира Зеленского является неумение работать с уличной аудиторией, заявил политолог Виктор Небоженко.

"Зеленский хорошо чувствовал концертную аудиторию. Они (команда Зеленского, - ред.) принципиально не умеют работать с улицей и с общественным мнением", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.tv, комментируя информацию о снижении рейтинга доверия к президенту.

Он также негативно оценил высказывания главы Офиса президента Андрея Богдана с критической оценкой журналистов.

"Он не понимает, что журналисты – это не просто посредники, а они прямо связаны с общественным мнением, с улицей. Что делать с улицей, которая в Украине очень развита, они (ОП, - ред.) не понимают", - добавил Небоженко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в случае, если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, за партию Слуга народа отдали бы свои голоса 44,8% респондентов (от тех, кто определился с выбором).