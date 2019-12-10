Зеленский поделился хорошей новостью из Парижа

Владимир Зеленский поделился, что возвращается из Парижа в Украину / Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что возвращается со столицы Франции Парижа в Украина.

Украинский лидер анонсировал возвращение домой на своей странице в Facebook и показал фото, сделанное из иллюминатора самолета.

Президент написал, что возвращается домой, к жене, к детям.

"Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям", - сообщил Зеленский.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали сообщение, опубликованное украинским лидером. "Допрос пожаловать домой Владимир Александрович", - написал Михаил Шнайдер.Читайте такжеВстреча в нормандском формате: Пристайко разложил по полочкам итоги

"Вы человечище с большой буквы... Дай Бог здоровья Вам… Вашей семье…", - поделилась мнением Алла Моргун. "В другом случае переговоров это мог быть аэропорт другого города", - считает Юрій Гудименко.

Напомним, Владимир Зеленский посетил Париж с официальным визитом - 9 декабря украинский лидер принял участие во встречи в нормандском формате - встретился с президентом России Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.