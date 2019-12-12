Обозреватель рассказал о победе Зеленского над Путиным

В Париже Владимир Зеленский одержал моральную победу над Владимиром Путиным, считает обозреватель / Reuters

Политический обозреватель Леонид Швец полагает, что во время встречи в Париже президент Владимир Зеленский не провалил первый личный контакт с российским коллегой Владимиром Путиным.

Зеленский одержал моральную победу над главой России - "блеклым царем", написал журналист для Слова и Дела.

По мнению автора, моральная победа Зеленского над Путиным существенно укрепляет внутренние политические позиции украинского лидера.

"Уже доводилось указывать на зачарованность украинской патриотической общественности… Путиным, который, по распространенному убеждению, едва ли не всемогущ и таких, как Зеленский, на завтрак кушает. Оказалось, не кушает…", - отметил обозреватель.

Напомним, Владимир Зеленский 9 декабря в Париже в Елисейском дворце принял участие во встречи в нормандском формате - встретился с Владимиром Путиным, французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. После встречи Зеленский и Путин поговорили с глазу на глаз.