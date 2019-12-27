Зеленский уволил Грицака в запас, но разрешил ему носить форму

Грицак / Фото: пресс-служба СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с воинской службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.

"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с воинской службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа №963/2019 от 27 декабря, обнародованном на сайте главы государства.

Ране Главред писал, что Грицака заподозрили в госизмене и шпионаже.