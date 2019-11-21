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Грицака заподозрили в госизмене и шпионаже: стали известны детали

21 ноября 2019, 18:21

Экс-главу СБУ заподозрили в совершении уголовного правонарушения.

Василий Грицак
Василий Грицак / УНИАН

Бывшего председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака подозревают в государственной измене, шпионаже, злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате имущества.

Соответствующее уголовное производство было открыто Национальным антикоррупционным бюро, сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ.

В частности, 25 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин обязал НАБУ открыть производство, в котором фигурирует экс-председатель СБУ.

Подчеркивается, что 4 октября в НАБУ было подано заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим председателем Службы безопасности Украины преступлений, подпадающих под квалификацию ряда статей Уголовного кодекса Украины, в частности статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), статьи 364 (злоупотребление служебным положением), статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), 366 (служебный подлог), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 111 (государственная измена), 114 (шпионаж). Однако производство не было зарегистрировано.

Читайте такжеГрицак прервал отпуск для срочной встречи с высокопоставленным сотрудником ЦРУ – СМИТакже заявитель утверждает, что своим бездействием, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов после получения заявления о совершении уголовного преступления, уполномоченные должностные лица Национального антикоррупционного бюро Украины грубо нарушили требования уголовного процессуального законодательства.

Постановлением от 11 октября следственный судья открыл производство по жалобе и 25 октября суд обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершенное уголовное преступление Грицаком.

В пресс-службе НАБУ сообщили, что бюро исполнило соответствующее постановление суда и внесло сведения в ЕРДР.

"Сообщаем, что Национальным бюро исполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе НАБУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в отношении Грицака НАБУ открыло уголовное производство.

СБУ шпионаж государственная измена НАБУ Василий Грицак
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