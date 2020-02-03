"Ох*ели, конченые уе*ки": охрана Гончарука устроила потасовку с журналистом

Алексей Гончарук на презентации программы доступного кредитования / kmu.gov.ua

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен конфликт охраны премьер-министра Алексея Гончарука с представителями СМИ.

Как сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews, инцидент произошел 3 февраля в ходе презентации государственной программы доступного кредитования для предпринимателей "5-7-9", в которой принимал участие Гончарук.

"Журналист издания Актуальная правда Сергей Медяник пытался задать вопрос Алексею Гончаруку. По словам сотрудника СМИ, охрана жёстко пыталась препятствовать его работе. Из-за этого произошла потасовка", - подчеркивается в подписи к видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что нардеп Илья Кива устроил драку в ресторане и получил "в чалдан".