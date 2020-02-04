Глава МИД Чехии сделал важное заявление насчет аннексии Крыма

Чехия никогда не признает аннексию Крыма, утверждает Томаш Петршичек / УНИАН

Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что его страна никогда не признает аннексию Крыма.

Чешское государство поддерживает необходимые реформы в Украине, поделился министр в своем аккаунте в Twitter после встречи с главой МИД нашей страны Вадимом Пристайко.

Петршичек подчеркнул, что Чехия никогда не признавала аннексию Крыма.

"…Чехия никогда не признавала и не будет признавать аннексию Крыма. Также мы поддерживаем необходимые реформы в Украине", - подчеркнул глава чешского МИДа.

Напомним, в 2017 году президент Чехии Милош Земан говорил, что аннексия Крыма Российской Федерации - завершенное дело, а для Украины будет какая-то компенсация - в финансовой форме или нефтью и газом.