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Глава МИД Чехии сделал важное заявление насчет аннексии Крыма

4 февраля 2020, 16:33

Чешское государство никогда не признавало аннексию Крыма, отметил министр.

Томаш Петршичек утверждает, что Чехия никогда не признает аннексию Крыма - Крым новости сегодня
Чехия никогда не признает аннексию Крыма, утверждает Томаш Петршичек / УНИАН

Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что его страна никогда не признает аннексию Крыма.

Чешское государство поддерживает необходимые реформы в Украине, поделился министр в своем аккаунте в Twitter после встречи с главой МИД нашей страны Вадимом Пристайко.

Петршичек подчеркнул, что Чехия никогда не признавала аннексию Крыма.

"…Чехия никогда не признавала и не будет признавать аннексию Крыма. Также мы поддерживаем необходимые реформы в Украине", - подчеркнул глава чешского МИДа.

Напомним, в 2017 году президент Чехии Милош Земан говорил, что аннексия Крыма Российской Федерации - завершенное дело, а для Украины будет какая-то компенсация - в финансовой форме или нефтью и газом.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Вадим Пристайко новости Крыма Томаш Петршичек Новости Чехии
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