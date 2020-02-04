Глава МИД Чехии сделал важное заявление насчет аннексии Крыма

Чешское государство никогда не признавало аннексию Крыма, отметил министр.
Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что его страна никогда не признает аннексию Крыма.
Чешское государство поддерживает необходимые реформы в Украине, поделился министр в своем аккаунте в Twitter после встречи с главой МИД нашей страны Вадимом Пристайко.
Петршичек подчеркнул, что Чехия никогда не признавала аннексию Крыма.
"…Чехия никогда не признавала и не будет признавать аннексию Крыма. Также мы поддерживаем необходимые реформы в Украине", - подчеркнул глава чешского МИДа.
Напомним, в 2017 году президент Чехии Милош Земан говорил, что аннексия Крыма Российской Федерации - завершенное дело, а для Украины будет какая-то компенсация - в финансовой форме или нефтью и газом.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.