Украинский скандал в США: Трамп давил на Порошенко - СМИ

Петр Порошенко и Дональд Трамп / Фото пресс-службы АП

Украинский скандал в США может получить новый оборот. Пятому президенту Украины Петру Порошенко предлагали начать расследование против экс-вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на государственный визит в Штаты, который мог повысить шансы Порошенко на переизбрание на выборах 2019 года.

Таким образом, давление на Украину началось еще задолго до злосчастного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Об этом пишет американский сайт Talking Points Memo. В распоряжении TPM есть текстовые соглашения, согласно которым Порошенко должен был объявить о расследовании дела Байдена и выборов 2016 года Джону Соломону из The Hill в марте 2019 года. Сообщается, что соратник личного адвоката президента США Лев Парнас направил пресс-секретарю Порошенко список вопросов перед запланированным интервью. Они касались посла Мари Йованович и злоупотребления Джо Байденом своим положением. Однако, в последнюю минуту Порошенко отказался от интервью.

TPM отмечает, что Белый дом хотел превратить Украину "во внутреннюю политическую дубинку для Трампа". Также сообщается, что пресс-секретарь Порошенко Дарья Худякова на вопросы TPM относительно давления заявила, что "высоко ценит отношения стратегического партнерства между Украиной и США и поэтому просит не втягивать Украину во внутренние дебаты США и американского народа".

В Белом доме отказались отвечать на вопросы TPM.

Напомним, 5 февраля Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента. По первой статье в деле об импичменте – Злоупотребление полномочиями – виновным Трампа признали 48 сенаторов, невиновным – 52. По второй статье импичмента – Воспрепятствование работе Конгресса – за то, что Дональд Трамп виновен нашлось 47 голосов (все демократы), а невиновен: 53 голоса (все республиканцы).