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В Офисе президента после отставки Богдана сделали важное заявление

11 февраля 2020, 15:55

Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства, отметили в ведомстве.

Андрей Богдан
В ОП после отставки Богдана сделали заявление / УНИАН

Во вторник, 11 февраля, в Офисе президента прокомментировали отставку Андрея Богдана и назначение нового главы ведомства Андрея Ермака.

"С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу в течение этих месяцев.

Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - сказано в сообщении Офиса президента в Фейсбуке.

Также в ОП выразили уверенность, что Андрей Ермак справится с возложенной на него ответственностью.

Отметим, в комментариях под сообщением Офиса президента кто-то обратил внимание на неуместность подобного заявления.

"Офіс Президента не може ані дякувати за роботу минулому керівникові, ані бути впевненим у новому. Адже попередній керівник вже пішов і від імені Офісу виступати з такими заявами не може. А новий керівник виступати теж не може - він не сам себе призначав. Такі заяви при зміні керівника Офісу може робити тільки особисто Президент, взявши відповідальність за це призначення - але аж ніяк не Офіс. Наведіть лад у комунікації, будь ласка!", - отметил Виктор Кирик.

"Та ви й про Богдана те саме писали :)) Не впорався. Але радий, що для того, щоб залишатися на посаді, керівнику ОПУ недостатньо тільки постити мемаси та фейки", - считает Алексей Плуталов.

Напомним, ранее сообщалось, отставке Андрея Богдана с поста главы Офиса президента предшествовал неприятный разговор с главой государства.

Как передает Украинская правда со ссылкой на свои источники в ОП, после этого Богдан принял решение написать заявление об уходе.

Как отмечается в материале, перед тем, как написать заявление, Богдан 10 февраля собирал своих заместителей по этому поводу.

"Теперь каждый сам за себя", - передает слова Богдана источник в ОП.

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