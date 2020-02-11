"Каждый сам за себя": источник раскрыл детали отставки Богдана

Владимир Зеленский и Андрей Богдан / сайт президента Украины

Отставке Андрея Богдана с поста главы Офиса президента предшествовал неприятный разговор с главой государства.

Как передает Украинская правда со ссылкой на свои источники в ОП, после этого Богдан принял решение написать заявление об уходе.

Как отмечается в материале, перед тем, как написать заявление, Богдан 10 февраля собирал своих заместителей по этому поводу.

"Теперь каждый сам за себя", - передает слова Богдана источник в ОП.

Напомним, во вторник утром на сайте президента опубликовали указ №46 / 2020 об отставке Богдана с поста главы ОП. "Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте документа.

Другим указом под №48/2020, глава государства назначил Андрея Ермака на пост руководителя Офиса президента.

Накануне вечером появилась информация о том, что Богдан ушел в отставку. Об этом сообщили сразу несколько источников.