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В Сенате США похвалили Зеленского и заявили о поддержке Украины

14 февраля 2020, 16:56

Владимир Зеленский встретился с сенаторами США.

Зеленский, сенаторы
Владимир Зеленский встретился с сенаторами США / president.gov.ua

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил о своих впечатлениях от целенаправленных усилий президента Владимира Зеленского и его команды по борьбе с коррупцией в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам сенатора-демократа Криса Мёрфи республиканцы и демократы по-разному голосовали за статьи импичмента, который не был поддержан большинством сенаторов.

"Мы находимся в Украине вместе, поскольку не существует разногласий между нами или между республиканцами и демократами в Конгрессе относительно нашей поддержки для Украины, нашей поддержки дальнейших финансовых программ, чтобы Украина защищала себя, и нашей неизменной поддержки реформ", - заверил Мёрфи.

Читайте также"Надеемся на партнерство": в США сделали важное заявление об отставке БогданаОн отметил, что Украина не виновата в том, что происходило в деле импичмента: "Мы приехали в Украину, чтобы выразить поддержку дальнейшей реализации усилий в процессе реформ".

Мёрфи подчеркнул, что благодаря продолжению реформ в Украине, намного легче убеждать других коллег в Конгрессе и в дальнейшем принимать программы поддержки для Украины.

В свою очередь сенатор-республиканец Джон Баррас рассказал, что отношения между США и Украины важны для народов обеих стран. "И мы здесь сегодня находимся для того, чтобы обязаться укрепить наши отношения", - сказал Баррас.

Республиканец заверил, что он вместе с коллегами продолжит отстаивать позицию предоставления Украине большей помощи, в том числе военной помощи. "У нас двухпартийная приверженность делать это в Соединенных Штатах", - сказал Баррас.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину посетит координатор Госдепа США по вопросам противодействия терроризму Нейтан Сейлс.

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