Убийство Шеремета: Баканов сделал громкое заявление о фигурантах дела

Баканов выразил мнение, что фигуранты дела Шеремета могли быть агентами СБУ / УНИАН

Фигуранты уголовного дела о громком убийстве известного журналиста Павла Шеремета в центре Киева, могли быть агентами Службы безопасности Украины.

Такое громкое заявление сделал председатель спецслужбы Иван Баканов в интервью Українським новинам и отметил, что речь идет об участнике АТО Вячеславе Грищенко с позывным "Буча".

"Возможно, они (фигуранты) были их (сотрудников СБУ) агентурой", – заявил Баканов.

В то же время, он не удосужился уточнить, какие именно задания агентура могла выполнять для СБУ. Также Баканов сообщил, что аудиозапись разговора сотрудника спецслужбы с одним из фигурантов дела не означает причастие его к делу Шеремета.

Кроме этого, глава СБУ выразил уверенность в том, что его спецслужба не блокирует расследование убийства журналиста, а наоборот – готова помочь в этом деле.

Убийство Шеремета

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю "Украинской правды" Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было). Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

Напомним, 12 декабря полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлия Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.