Убийство Шеремета: суд отказался смягчить меру пресечения Кузьменко и Дугарь

Юлия Кузьменко / УНИАН

В пятницу, 14 февраля, коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела ходатайства относительно мер пресечения для врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Адвокаты, настаивали на необоснованности подозрения и отсутствии рисков пребывания Кузьменко за пределами следственного изолятора. Они настаивают на алиби врача - что она в ночь перед убийством Шеремета была дома.

По словам прокурора, есть достаточно доказательств того, чтобы обоснованно говорить о том, что именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Читайте такжеЗеленский потребовал от Авакова результатов по делам Шеремета и ГандзюкВ итоге суд решил оставить под стражей Кузьменко, в Дугарь оставил под ночным домашним арестом.

Отметим, что Дугарь находится под ночным домашним арестом по месту несения службы в воинской части в Днепропетровской области. При этом ей запрещено покидать территорию воинской части, за исключением необходимости оказать неотложную медицинскую помощь или для проведения следственных действий. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства народных депутатов и активистов о взятии Дугарь на поруки.

Напомним, ранее Дугарь рассказала, как стала подозреваемой по делу Шеремета.

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В декабре 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдо Лиса), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна (Пума) и Владислав (Буча) Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.