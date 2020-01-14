"Срисовали" во время обыска": Дугарь рассказала, как стала подозреваемой по делу Шеремета

Яна Дугарь / УНИАН

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь заявила о том, что стала фигуранткой после того, как ее "срисовали" правоохранители во время обыска у волонтера Ирины Грищенко.

"Сначала был обыск в Пумы, где я была понятой. Затем, вероятно, меня там "срисовали": военная, идеально подходит", - подчеркнула она в интервью censor.net.ua.

Дугарь рассказала, что после этого состоялся первый обыск на ее рабочем месте в воинской части.

"Подозрение мне не выдвигалось - формулировка была вроде "возможно, может быть причастна" - отметила она.

Кроме того, Дугарь сообщила, что после этого обыска состоялся обнародованный разговор о саперной сумке.

Читайте такжеАдвокат подозреваемой в убийстве Шеремета сделал громкое заявление

"Кусок разговора об этой сумке и телефонах, который был обнародован на брифинге - совершенно вырван из контекста. Тот разговор продолжался в течение 40 минут, а то и часа", - добавила она.

Напомним, ранее суд разрешил Дугарь находиться под домашним арестом в Киеве. При этом домашний арест для Дугарь по-прежнему остался круглосуточным.