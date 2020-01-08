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Убийство Шеремета: Апелляционный суд вынес решение по Яне Дугарь

8 января 2020, 17:04

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, военная медсестра Яна Дугарь и ее адвокаты просили изменить меру пресечения.

Дугарь
Яна Дугарь / Facebook

Апелляционный суд столицы Украины частичным порядков удовлетворил апелляцию адвокатов медсестры-военнослужащей Яны Дугарь, которая имеет статус подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, совершенном летом 2016-го.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Цензор. Судьи решили отменить постановление Печерского райсуда и разрешили Яне Дугарь находиться под домашним арестом в Киеве - по месту прописки, а не в месте постоянной дислокации части ВСУ, в которой подозреваемая несет службу - в городе Новомосковск.При этом домашний арест для Дугарь по-прежнему остался круглосуточным.

Напомним, 12 декабря полицейские задержаи трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлия Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Дугарь суд взял под круглосуточный домашний арест, Кузьменко и Антоненко были арестованы до 8 февраля 2020 года.

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