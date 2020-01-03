Дело об убийстве Шеремета: всплыли новые данные о следственном эксперименте

Яна Дугарь не принимала участие в следственных действиях.
Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь не принимала участие в следственном эксперименте. По данным правоохранителей, девушка отказалась от участия самостоятельно.
При этом в полиции заверили, что заранее предупреждали о следственных действиях, но свое участие подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.
Кроме того, во время следственных действий с Кузьменко один из защитников попытался помешать правоохранителям.
"Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась", - отметили в пресс-службе полиции.
Также от участия в следственных действиях отказался подозреваемый Андрей Антоненко.
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 января на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве проводили следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.