В Киеве провели следственный эксперимент по делу Шеремета: известны подробности

Юлия Кузьменко / УНИАН

В ночь на пятницу, 3 января, на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве проводили следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В эксперименте принимала участие подозреваемая Юлия Кузьменко. Она была одета в летнюю одежду, так как убийство Шеремета произошло 20 июля 2016 года. Следователи хотели проверить походку Кузьменко, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах дела, передает Громадське.

На место проведения следственных действия привезли и Андрея Антоненко, однако он отказался участвовать в эксперименте без своих адвокатов. В связи с эти его посадили в автозак и увезли в следственный изолятор.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видеоматериалах дела идут два человека.

Читайте такжеУбийство Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и АваковаНапомним, ранее Добош пожаловался, что стороне защиты до сих пор не предоставили материалы дела.

Как сообщал Главред, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

12 декабря состоялся брифинг относительно расследования дела об убийстве Шеремета. Во время брифинга сообщили, что следствие и эксперты пришли к выводу, что бомбу под авто Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко.

24 декабря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко. При этом на поруки ее готовы были взять 56 человек, в том числе волонтеры, врачи, бывшие и действующие народные депутаты Украины.

23 октября Киевский апелляционный суд вынес решение по апелляции Андрей Антоненко, которого считают причастным к убийству журналиста Павла Шеремета. Так, судья оставил музыканта под стражей.