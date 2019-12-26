"До пи*ды Украине": опубликован текст прослушки Кузьменко о "герое – жертве"

Юлия Кузьменко

Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко в телефонном разговоре обсуждала необходимость поиска "героя - жертвы".

Соответствующий текст разговора Кузьменко с "лицом Т", о содержании которого шла речь на брифинге МВД, опубликовал адвокат Владислав Добош в Facebook.

В частности, в опубликованной расшифровке есть такой диалог:

Лицо Т.: "Все наши киевские движи они все до пи*ды Украине в целом".

Кузьменко: "Да".

Лицо Т.: "И в-третьих, нам нужен герой - жертва".

Кузьменко: "Вот это, вот номер один, я бы сказала".

Лицо Т.: "А учитывая то, что герой наш у вас были разные герои, нам нужна он".

Кузьменко: "Угу".

"На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной - ред.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа...", - написал Добош в комментарии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кузьменко подала в суд на Министерство внутренних дел Украины.