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"Эксперимент": адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета пожаловался на следователей

2 января 2020, 19:33

Владислав Добош заявил, что ему до сих не предоставили материалы дела для ознакомления.

Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко / Facebook

Адвокат Владислав Добош, который представляет интересы Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, пожаловался на украинских правоохранителей. По его словам, защитникам до сих пор не предоставили материалы дела.

При этом Добош рассказал, что 26 декабря он потребовал материалы дела для ознакомления, но так и не получил к ним доступа, а 2 января около 17:00 ему сообщили о следственном эксперименте, назначенном на 18:00.

"При этом нам не открыли видео (того, по которому будут проводить следственный эксперимент, - ред.). Как они это собираются сделать, я не знаю... Логично было бы, чтобы они открыли нам материалы, предоставили видео, которые они уже предоставили всей стране, но адвокаты не могут получить к ним доступ в процессуальном порядке", – отметил защитник в своем видео обращении в Facebook.

Также Добош направил жалобу уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой о нарушении презумпции невиновности, права на справедливый суд и защиту.

Как ранее сообщал Главред, адвокат Николай Ореховский заявил о фальсификации доказательств в отношении подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

убийство видео Павел Шеремет Юлия Кузьменко
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