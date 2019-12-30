Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета сделал громкое заявление

Яна Дугарь / Фейсбук Я.Дугарь

Адвокат Яны Дугарь, которую считают причастной к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил о фальсификации доказательств в отношении нее. По словам Николая Ореховского, на момент совершения преступления девушки не было в Киеве.

Кроме того, в комментарии Громадському он отметил, что у девушки, которую засняла камера внешнего наблюдения, другая длина и форма ног. При этом у Дугарь есть татуировки, а у девушки с видео их нет.

Помимо этого, защитник напомнил, что Дугарь задержали во Львове без предоставления протокола и решения суда, что является нарушением. Также ее держали вместе тремя мужчинами на морозе, что является еще одним нарушением.

На данный момент адвокат Дугарь намерен обвинить следствие в разглашении неправильного вывода экспертизы и привлечении заведомо невиновного лица к ответственности путем фальсификации доказательств.

Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ — hromadske (@HromadskeUA) 30 декабря 2019 г.

Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.