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"Формировал крышу": в Сеть "слили" новую запись по делу об убийстве Шеремета

1 февраля 2020, 16:39

Андрей Портнов утверждает, что СБУ покрывала и контролировала радикалов.

Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко / Facebook

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета новый скандальный поворот. Так, юрист Андрей Портнов "слил" в Сеть запись, которая якобы должна доказывать вину подозреваемых.

Согласно обнародованной записи, Юлия Кузьменко разговаривает с женой сотрудника СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1-го отдела 5-го Управления ГКР СБУ - Василисой Мазурчук. При этом имя правоохранителя не называется.

"Друзья, Вашему вниманию аудиофайл подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Кузьменко, которая выражает серьезную озабоченность предстоящей ликвидацией одного из подразделений СБУ. Это еще один эпизод, показывающий, что СБУ Порошенко-Грицака была преступной организацией, контролировавшей насилие", - написал Портнов в комментарии.

По его словам, это подразделение якобы "держало радикалов в рамках экономических взаимоотношений, платило им деньги".

"Этот сотрудник СБУ был одним из тех, кто формировал крышу для радикалов, которые осуществляли в нашей стране умышленные убийства, насилие, под видом волонтеров, военных героев, патриотов и героев Революции Майдана", - указал юрист.

Как ранее сообщал Главред, по информации правоохранителей, фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета пытаются публично создать фейковые алиби для их оправдания.

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