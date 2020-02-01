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Убийство Шеремета: полиция шокировала информацией о фейковых алиби

1 февраля 2020, 00:08

Полиция обнаружила ложь в словах фигурантов дела об убийстве известного журналиста.

Шеремет
У фигурантов по делу Шеремета обнаружили фейковые алиби / Reuters

По информации правоохранителей, фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета пытаются публично создать фейковые алиби для их оправдания.

Так, по информации пресс-службы ведомства, было проведено расследование относительно заявлений Алексея Ермилова о том, что подозреваемый Андрей Антоненко в ночь перед убийством Шеремета якобы находился у него в гостях за городом, поэтому никак не мог быть в это же время на улице Ивана Франко.

Во время расследования стало известно, что озвученные 13 декабря 2019 года факты в прямом эфире одного из телеканалов откровенная ложь, в чем гражданин признался во время допроса, видео которого следственные органы рассекретили.

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В частности, гражданин признал, что он ошибочно публично сообщил неправдивую информацию.

"Поскольку его ложное заявление об "алиби" Андрея Антоненко было сделано не во время допроса, а заявлено в СМИ, то он не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 384 УК Украины. Следствие имеет подтверждение и других случаев попыток создать несуществующее алиби подозреваемым по делу Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал, что по информации свидетелей, подозреваемая в причастности к убийству Шеремета военный медик Яна Дугарь на момент убийства журналиста находилась на территории 66 военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Подозреваемые по делу Шеремета

Как сообщал Главредподозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

12 декабря состоялся брифинг относительно расследования дела об убийстве Шеремета. Во время брифинга сообщили, что следствие и эксперты пришли к выводу, что бомбу под авто Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко.

24 декабря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко. При этом на поруки ее готовы были взять 56 человек, в том числе волонтеры, врачи, бывшие и действующие народные депутаты Украины. 

23 октября Киевский апелляционный суд вынес решение по апелляции Андрей Антоненко, которого считают причастным к убийству журналиста Павла Шеремета. Так, судья оставил музыканта под стражей.

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