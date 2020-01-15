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"В наряды вместе выходили": свидетель заявил об алиби Дугарь по делу Шеремета

15 января 2020, 20:59

У свидетелей Яны Дугарь появилась информация об алиби подозреваемой по делу Шеремета.

Дугарь
Дугарь / УНИАН

По информации свидетелей, подозреваемая в причастности к убийству Шеремета военный медик Яна Дугарь на момент убийства журналиста находилась на территории 66 военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Как сообщает Радио Свобода, на вопрос прокурора, были ли свидетель и Яна Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, Татьяна Палфи ответила "в наряды мы вместе выходили".

Адвокаты заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.

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Сегодня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения военном медику Яне Дугар, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

8 января Киевский апелляционный суд оставил Яну Дугарь под круглосуточным домашним арестом. Коллегия судей изменила место регистрации Дугарь из поселка Гвардейского Днепропетровской области на Киев.

Ранее Дугарь рассказала, как стала подозреваемой по делу Шеремета.

Также напомним, умер пострадавший в деле против подозреваемой в убийстве Шеремета четы Грищенко

суд Яна Дугарь дело Шеремета
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