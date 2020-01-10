Умер пострадавший в деле против подозреваемой в убийстве Шеремета четы Грищенко

Владислав и Ирина Грищенко / соцсети

Михаил Чекурак, на которого, по версии следствия, совершали неудачное покушение подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Владислав и Ирина Грищенко, скончался 9 января.

Такую информацию адвокат Грищенко Виталий Ковальчук, сообщает УП. По словам юриста, Чекурак скончался от естественных причин.

Следствие утверждает, что супружеская чета двоих добровольцев-ветеранов АТО Владислава и Ирину Грищенко 13 июля 2018-го прикрепили взрывчатку к днищу автомобиля Чекурака. Однако взрыв не состоялся и пострадавший сам обнаружил опасное устройство.

Во время брифинга в конце минувшего года, руководство Нацполиции объявило, что у убийстве журналиста Павла Шеремета подозревается чета Грищенко, военная медсестра Юлия Дугарь, ветеран АТО и рок-музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) и волонтер/медик Юлия Кузьменко. Впоследствии, однако, стало известно, что супругам Грищенко подозрение по данному делу не объявлялось.