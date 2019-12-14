Дело Шеремета: Аваков изначально считал закладчиками взрывчатки чету Грищенко

Аваков рассказал, кого изначально считал закладчиками взрывчатки под машину Шеремета / Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее рассказал о девушке в парике и покровителе подозреваемых, изначально считал закладчиками взрывчатки под машину журналиста Павла Шеремета не тех фигурантов дела о его убийстве, на которых указали украинские и британский эксперты, изучавшие походку людей, попавших на камеры наблюдения.

"Мы сняли видео вживую всех людей, которых мы так или иначе подозревали, что они могут быть причастны, и отдали экспертам, чтобы они могли сопоставить. Мы получили предварительные выводы экспертизы. Лично я, когда мы давали эти документы, думал, что супруги (Владислав и Инна) Грищенко и есть та самая пара, которая вдвоем идут и закладывают эту взрывчатку. Но неожиданно нам эксперты показали обратное. Что это не так, и что этой парой являются другие двое: господин Riffmaster (музыкант Андрей Антоненко. – ред) и его девушка, которая непосредственно подкладывала мину, – это госпожа (медик и волонтер Юлия) Кузьменко", – объяснил Аваков в эфире программы Савика Шустера Свобода слова.

При этом министр МВД особо отметил, что "заключение эксперта – это уже серьезно, его надо ложить в основу обвинения".

Напомним:

В ночь на 14 декабря в Киеве Печерский райсуд избрал меру пресечения военному, рок-музыканту Андрею Антоненко (Риффмастер), который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Дело рассматривал судья Сергей Вовк, сторона защиты заявляла ему отвод, но ходатайство было отклонено.

Отметим, суд избрал Антоненко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 8 февраля 2020.

Вечером 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

13 декабря одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь Печерский районный суд избрал меру пресечения. По решению суда Дугарь назначили круглосуточный домашний арест.

Отметим, что о желании взять Дугарь на поруки заявили народные депутаты Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.