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Убийство Шеремета: Аваков поведал о новой фигурантке дела и загадочном покровителе подозреваемых

14 декабря 2019, 07:33

Министр МВД показал фотографию девушки, которую не афишировали в ходе брифинга 12 декабря

Аваков показал фото девушки, которая нажала на кнопку взрыва / скриншот из видео

Убийство журналиста Павла Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые в этом деле говорили о покровителе, который их должен вытащить и защитить, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее отреагировал на сравнение бороды подозреваемого с известными людьми.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим", - сказал Аваков в эфире программы Свобода слова вечером 13 декабря.

При этом министр МВД показал фотографию девушки, которую не афишировали в ходе брифинга 12 декабря, и которая, по мнению следствия, привела в действие взрывное устройство.

"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Потом она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку", - отметил Аваков.

По словам министра, у следствия есть гипотезы, кто этот человек, но точно личности не знают.

Аваков показа фото новой фигурантки дела / скриншот из видео

"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления. – Ред.). Это сложнейшее техническое преступление", - сказал Аваков.

В частности, якобы Антоненко перед взрывом весь день фотографировал в квартале стоящие машины.

По словам Авакова, подозреваемые создавали так называемые "дубли машин" – потому что полиция после преступления в первую очередь проверяет новые в районе или дворе машины, а не автомобили местных жителей, которые их там паркуют каждый день.

Кроме того, Аваков добавил, что  когда дело передавали копам, "не нашли 4 камеры, не смогли получить камеры в хороших местах и с хорошим качеством, сказали, что их передавали раньше, или что на них ничего не было в записи".

Аваков рассказал, что также было подозрение, что подозреваемым кто-то дает информацию, поэтому в 2017 году засекретили следствие.

Напомним:

Вечером 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

13 декабря одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь Печерский районный суд избрал меру пресечения. По решению суда Дугарь назначили круглосуточный домашний арест.

Отметим, что о желании взять Дугарь на поруки заявили народные депутаты Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

12 декабря стало известно, что волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

12 декабря официальный спикер МВД Артем Шевченко заявил, что только трое из пятерых лиц, которых на брифинге по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета руководство МВД объявило подозреваемыми, имеют соответствующий процессуальный статус.

По его словам, официальный статус по делу об убийстве Шеремета (статья 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство) имеют трое - Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко (он же Riffmaster).

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