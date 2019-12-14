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Дело Шеремета: Аваков отреагировал на сравнение бороды подозреваемого с известными людьми

14 декабря 2019, 01:26

Глава МВД резонанс в Сети назвал манипуляцией.

Арсен Аваков
Арсен Аваков считает, что общественность манипулирует доказательствами / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает манипуляцией шуточное сравнение в Сети бороды подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета с известными украинцами.

"Вот вы сейчас видели видео 3,5-летней давности, когда люди проходят ночью мимо памятника с принтом на спине. Мы будем воспроизводить эти ситуации. В сети начинают публиковать фотографии. Ой, а у него была такая борода, а на самом деле она была такая. При этих освещенностях это все не более чем манипуляции", - сказал он в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

По словам Авакова, в позиции защитников подозреваемой Яны Дугарь есть несовпадения, которые очевидны для следствия.

"Говорят о том, что она в этот момент была в АТО, вот справка. Сегодня другие защитники говорят: "Да нет, она не была в АТО, она в этот момент была заграницей". Мы же знаем, что она заграничный паспорт получила только в 2018 году и была заграницей только после. Зачем тут врать? Тут нужно все эти вещи изучать", — сказал министр.

Читайте такжеУбийство Шеремета: суд избрал меру пресечения медику КузьменкоНапомним, в Киеве прошел брифинг по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, в ходе которого показали фотографии предполагаемого убийцы. В Сети высмеяли доказательства правоохранителей из-за их низкого качества.

Как ранее сообщал Главред, следствие считает, что медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

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