  1. Главная
  3. Украина

Боширов и "берлинский" убийца: в Сети разнесли доказательства по делу Шеремета

13 декабря 2019, 17:36

Андрей Антоненко меньше поход на фото предполагаемого убийцы, чем отравитель из Солсбери Руслан Боширов.

Павел Шеремет
Павел Шеремет / Reuters

В Киеве прошел брифинг по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, в ходе которого показали фотографии предполагаемого убийцы. В Сети высмеяли доказательства правоохранителей из-за их низкого качества.

Так, офицер резерва ВСУ Мирослав Гай отметил, что человек на фото больше похож на одного из отравителей бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Если судить только по фото, то я бы больше склонялся, что подрывник - полковник российской разведки Баширов, который вывозил Януковича в Крым и отравил Скрипаля в Солсбери. Вот фото с английского дела, где Боширов в Солсбери и Лондоне проводит операцию по убийству перебежчика", - написал офицер в Facebook.

При этом он указал, что фотодоказательства не выдерживают никакой критики.

Кроме того, Станислав Речинский считает, что убийца чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили больше похож на разыскиваемого, чем уже задержанный Андрей Антоненко.

Читайте такжеДело об убийстве Шеремета: все, что известно о задержанных подозреваемых (обновляется)

Также усомнился в доказательствах и Андрей Дзинздя и опубликовал смешную фотожабу в Аваковым.

Как ранее сообщал Главред, следствие считает, что медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

убийство Павел Шеремет Андрей Антоненко
Сейчас вы просматриваете новость «Боширов и "берлинский" убийца: в Сети разнесли доказательства по делу Шеремета». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:54
"Прогресс очевиден": глава таможни ускорил работу контроля на 20 минут
17:36
Боширов и "берлинский" убийца: в Сети разнесли доказательства по делу Шеремета
17:36
Киев и Москва предварительно договорились о транзите газа – Нафтогаз
17:27
В Генштабе приняли решение по предложившему дружбу с боевиками полковнику Ноздрачеву
17:25
Газпром не сможет отказаться от украинской ГТС в 2020 году – эксперт
17:23
Убийство Шеремета: судья взял самоотвод по делу подозреваемых Антоненко и Кузьменко
17:03
"Только выписались из больницы": сын певицы Валерии снова попал в ДТП
16:53
"Принцесса": Дорофеева в мини свела с ума голыми ножками
16:49
"Поцелуй" маршрутки с фурой в Киеве: число пострадавших превысило 10 человек
16:20
"Гнать в шею": в Украину не впустили новую партию "рупоров" Кремля Видео
16:03
"Какая пися королева": Maruv в прозрачном трико завела пикантными фото Фото
15:51
"У дороги - тела": на Черниговщине произошло трагическое ДТП Фото
15:50
"Твердость лидера": в МИД РФ похвастались успехами Путина в Париже
15:43
Захарова наехала на Гордона и вступилась "доведенного до синего каления" Зеленским Лаврова
15:30
Епифаний рассказал, как Филарет стремился захватить власть в ПЦУ
15:18
Умерла Екатерина Дурова: причины смерти, фильмография и личная жизнь
15:03
Убийство Шеремета: суд отправил под домашний арест медсестру Дугарь
14:53
Жуткая история: в Кабмине рассказали, что творят врачи с женщинами в роддомах
14:45
Украинскую власть призвали разобраться с произволом коллекторов Альфа-банка
14:37
Лучший рейтинг: самые популярные фильмы и сериалы 2019 от Google
14:25
Рада занялась защитой должников от коллекторов: подробности
14:17
Забрали компьютеры: спецназ ворвался в дом Мухарского Видео
14:15
"Мир в неволе": Епифаний поддержал план Зеленского по Донбассу
14:12
В Киеве "поцеловались" фура и маршрутка, много пострадавших
14:09
День суда 2019 – красивые открытки и прикольные поздравления Фото
13:53
Избиение "слуги народа" в Раде: суд решил судьбу свободовца Кайды Видео
13:44
Все ради гастролей в России: у Ротару открестились от АТО
13:39
"Продолжаться вечно": в Германии снова вспомнили о войне на Донбассе
13:25
Убийство Шеремета: суд избирает меры пресечения подозреваемым – онлайн-трансляция Видео
13:16
"Море превратилось в клоаку": в Сети рассказали об инциденте в Керчи
13:13
Правление Нацбанка подозревают в саботаже: озвучено громкое обвинение
13:07
Конец эпохи: Джонсон рассказал, к какому сроку Великобритания покинет ЕС
13:05
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт
12:47
США испытали "запрещенную" ракету: в России устроили истерику Видео
12:44
Пожар со взрывами в Москве: к тушению огня привлекли авиацию Видео
12:36
В РФ заговорили об отмене запланированного "нормандского саммита"
12:30
"Неприемлемо": в Германи раздухарились из-за санкций США против Северного потока-2
12:25
Make It Rain Champagne: Верка Сердючка выпустила песню спустя 4 года молчания
12:13
Александра Зарицкая вспомнила всех своих бывших
12:11
Москву накрыло черным дымом: что случилось Видео
12:10
Дело Шеремета: вскрылись новые подробности о подозреваемых
12:05
В Кремле оценили слова Зеленского о количестве рукопожатий с Путиным
12:05
РосСМИ узнали, сколько людей пострадало от пламени на Адмирале Кузнецове
11:55
"Мне тоже ху*во, но мы с вами одно целое": звезда Динамо пообщался с ультрас Видео
11:46
Убийство Шеремета: опубликовано подозрение медику Кузьменко Фото
11:45
Жуткий пожар в Одессе: спасатели разобрали аварийную стену
11:38
Шазам 2: дата выхода, актеры и съемки
11:35
Официально: дома Укрбуда достроит Киевгорстрой Видео
11:34
Зеленский поставил на место Путина после слов о резне на Донбассе Видео
11:28
Сборная Украины получила потенциального спарринг-партнера
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять