Боширов и "берлинский" убийца: в Сети разнесли доказательства по делу Шеремета

Павел Шеремет / Reuters

В Киеве прошел брифинг по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, в ходе которого показали фотографии предполагаемого убийцы. В Сети высмеяли доказательства правоохранителей из-за их низкого качества.

Так, офицер резерва ВСУ Мирослав Гай отметил, что человек на фото больше похож на одного из отравителей бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Если судить только по фото, то я бы больше склонялся, что подрывник - полковник российской разведки Баширов, который вывозил Януковича в Крым и отравил Скрипаля в Солсбери. Вот фото с английского дела, где Боширов в Солсбери и Лондоне проводит операцию по убийству перебежчика", - написал офицер в Facebook.

При этом он указал, что фотодоказательства не выдерживают никакой критики.

Кроме того, Станислав Речинский считает, что убийца чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили больше похож на разыскиваемого, чем уже задержанный Андрей Антоненко.

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Также усомнился в доказательствах и Андрей Дзинздя и опубликовал смешную фотожабу в Аваковым.

Как ранее сообщал Главред, следствие считает, что медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.