Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения возможному организатору

Суд арестовал Андрея Антоненко (Риффмастер) / lb.ua

В Киеве Печерский райсуд избрал меру пресечения военному, рок-музыканту Андрею Антоненко (Риффмастер), который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Дело рассматривал судья Сергей Вовк, сторона защиты заявляла ему отвод, но ходатайство было отклонено, сообщил корреспондент Lb.ua.

По его данным, суд избрал Антоненко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 8 февраля 2020.

На заседании суда Антоненко заявил, что до задержания не знал, кто такой Шеремет, а вечером накануне убийства был под Киевом - в Ворзеле. "Был в бане в Ворзеле, а потом искал помещение для концерта", - утверждал он.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков написал, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета задержаны. Позже стало известно, что задержаны Андрей Антоненко, волонтер и медик Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и медсестра Яна Дугарь.

Потом прошел брифинг насчет расследования дела об убийстве журналиста. На брифинге сообщили, что по мнению следствия и экспертов, бомбу под авто журналиста закладывали Антоненко и Кузьменко.

Кузьменко суд арестовал на 60 дней без права внесения залога, а Дугарь - назначил круглосуточный домашний арест.

Справка. Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года - автомобиль, в котором он ехал, взорвался. Эксперты пришли к выводу, что машину подорвали самодельным взрывным устройством.