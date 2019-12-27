Покушение на убийство: суд продлил арест участнице АТО Пуме-Грищенко

Супруги Грищенко (Буча и Пума) / соцсети

В пятницу, 27 декабря, Печерский районный суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко (позывной Пума).

Судья постановила продлить срок содержания Грищенко под стражей до 24 февраля 2020 года.

Она подозревается вместе с мужем Владиславом Грищенко (Буча) в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году.

По версии следствия Грищенко-Буча мог изготовить взрывное устройство, которым подорвали автомобиль с Шереметом.

Сама Грищенко заявила, что не связана с покушением на убийство в Ивано-Франковской области в 2018 году и не понимает, почему ее держат под стражей.

Інна Грищенко, відома як "Пума", заявила, що не пов’язана з замахом на вбивство чоловіка у Косові Івано-Франківської області у 2018 році та не розуміє, чому її тримають під вартою.



Прокуратура просить подовжити їй арешт ще на 2 місяці — суд узяв перерву до 11:00 п’ятниці pic.twitter.com/NkyNBviers — hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что изначально считал закладчиками взрывчатки под машину Шеремета не фигурантов дела, а супругов Грищенко.