Міністерство юстиції України / УНИАН

Про це йдеться в статті РБК "Хто і чому блокує роботу та реформування Міністерства юстиції".

У матеріалі зазначається, що фінансова-харчова група скандально відомої Тетяни Глиняної ще з 90-х років (підприємства "Візит" та "Хутровик") була одним з основних постачальників харчів для української армії. ТОВ "Візит" досить швидко стало фігурантом гучного корупційного скандалу – передачі 360 тисяч гривень хабарю начальнику управління тилу та логістики Нацгвардії. Давав хабар військовому на той момент заступник директора "Візиту" Тетяни Глиняної Роман Березюк, який за сумісництвом виявився ще й її зятем. Цікаво, що сама Глиняна була присутня під час передачі коштів. Однак у справі пройшла лише свідком.

Звісно, що токсичні фірми, які вже десь засвітилися, необхідно змінювати. Для цього створюються ТОВ "РКГ" та ТОВ "Актив Компані", йдеться у матеріалі. За задумом, ці дві фірмі створювалися для того, щоб псувати настрій конкурентам та оскаржувати результати тендерів. Зокрема 30 грудня 2019 року "Актив Компані" оскаржувало один з тендерів міністерства оборони. І все б то нічого, але компанія фактично подала скарги від імені ТОВ "РКГ".

Вже за годину, зрозумівши, що вийшла штанга, "Актив Компані" відкликало скаргу як "помилково додану", пишуть ЗМІ.

Ще за годину та ж скарга була зареєстрована від імені ТОВ "РКГ". Неважко здогадатися, що скарги подавалися однією людиною, що обслуговує інтереси двох нібито не споріднених фірм, зазначають журналісти.

Окрім того, ТОВ "Актив Компані" ще й у своїй тендерній документації подає підроблені документи. Зокрема, судом встановлено, що "Актив компані" подало фіктивний акт Держпродспоживслужби, щодо додержання підприємством гігієнічних вимог у поводженні з продуктами. За якість продукції підприємство не дуже хвилюється, адже створене Тетяною Глиняною виключно для того, щоб монополізувати цей ринок надання послуг уже звичними для неї корупційними схемами та брудними методами, йдеться у матеріалі.

"Виникає логічне запитання: хто лобіює інтереси колишніх злодіїв? Адже не змогли б вони так активно діяти у всіх напрямках, без допомоги в Мін'юсті? Хто в системі Мін'юсту заради "брудних" коштів продався і допомагає колишній "банді" часів "легітимного" обкрадати Україну?", - запитують журналісти.