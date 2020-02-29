"Говорить не о чем": Пристайко оценил перспективу обмена послами с РФ

Вадим Пристайко / Фото РБК-Украина

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который не исключает своей отставки, прокомментировал возможность обмена послами между Украиной и Российской Федерацией.

Глава МИД отметил, что посол – это личный представитель президента Украины, который едет с определенным политическим месседжем.

"На сегодняшний момент с государством, которое все еще не забрало с нашей территории (войска, − Главред) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем", − сказал Пристайко в интервью на телеканале Украина 24.

Он добавил, что назначение посла − это чисто политический шаг, а для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, "ему достаточно поднять трубку и позвонить мне". При этом министр иностранных дел уточнил, что наличие или отсутствие посла не мешает консульской части работы.

"Есть специальная форма − так называемые временно поверенные в делах Украины в России. Консульство работает, спасает граждан", − отметил он.

Напомним, 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия была бы не против обменяться послами с Украиной.

"Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров.

При этом он не сообщил, кто может быть назначен на должность посла России в Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина и Россия пока не ведут предметного разговора об обмене послами, о кандидатурах говорить преждевременно.

11 февраля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не планируют назначать посла в Российской Федерации в связи с продолжением агрессии РФ и оккупации ею украинских территорий.