"Говорить не о чем": Пристайко оценил перспективу обмена послами с РФ

Вадим Пристайко назвал причины, по которым Киев пока что не планирует назначать посла Украины в России.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который не исключает своей отставки, прокомментировал возможность обмена послами между Украиной и Российской Федерацией.
Глава МИД отметил, что посол – это личный представитель президента Украины, который едет с определенным политическим месседжем.
"На сегодняшний момент с государством, которое все еще не забрало с нашей территории (войска, − Главред) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем", − сказал Пристайко в интервью на телеканале Украина 24.
Он добавил, что назначение посла − это чисто политический шаг, а для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, "ему достаточно поднять трубку и позвонить мне". При этом министр иностранных дел уточнил, что наличие или отсутствие посла не мешает консульской части работы.
"Есть специальная форма − так называемые временно поверенные в делах Украины в России. Консульство работает, спасает граждан", − отметил он.
Напомним, 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия была бы не против обменяться послами с Украиной.
"Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров.
При этом он не сообщил, кто может быть назначен на должность посла России в Украине.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина и Россия пока не ведут предметного разговора об обмене послами, о кандидатурах говорить преждевременно.
11 февраля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не планируют назначать посла в Российской Федерации в связи с продолжением агрессии РФ и оккупации ею украинских территорий.