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"Скрытая встреча": Ермак выставил ультиматум Гончаруку – СМИ

2 марта 2020, 08:25

Пока неизвестно, примет ли премьер ультиматум Ермака, отметили журналисты.

Журналисты узнали, что Андрей Ермак озвучил Алексею Гончаруку ультиматум – Алексеей Гончарук
Андрей Ермак озвучил Алексею Гончаруку ультиматум, узнали журналисты / УНИАН

Встреча главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака с премьер-министром Алексеем Гончаруком была скрытой.

На встрече Ермак озвучил Гончаруку ультиматум, сообщает Telegram-канал Легитимный, ссылаясь на источник в ОП.

По его данным, пока неизвестно, премьер примет ультиматум или пойдет "войной".

"…на "скрытой" встрече глава Офиса президента Андрей Ермак озвучил "ультиматум" премьер-министру Алексею Гончаруку", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак и Алексей Гончарук встретились 1 марта в одном из индийских ресторанов Киева. СМИ не узнали цель встречи главы ОП и премьера.

Напомним, до встречи появилась информация о возможной отставке Гончарука с поста премьера.

Андрей Ермак Алексей Гончарук встреча
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