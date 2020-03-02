"Скрытая встреча": Ермак выставил ультиматум Гончаруку – СМИ

Пока неизвестно, примет ли премьер ультиматум Ермака, отметили журналисты.
Встреча главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака с премьер-министром Алексеем Гончаруком была скрытой.
На встрече Ермак озвучил Гончаруку ультиматум, сообщает Telegram-канал Легитимный, ссылаясь на источник в ОП.
По его данным, пока неизвестно, премьер примет ультиматум или пойдет "войной".
"…на "скрытой" встрече глава Офиса президента Андрей Ермак озвучил "ультиматум" премьер-министру Алексею Гончаруку", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Андрей Ермак и Алексей Гончарук встретились 1 марта в одном из индийских ресторанов Киева. СМИ не узнали цель встречи главы ОП и премьера.
Напомним, до встречи появилась информация о возможной отставке Гончарука с поста премьера.