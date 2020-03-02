"Скрытая встреча": Ермак выставил ультиматум Гончаруку – СМИ

Андрей Ермак озвучил Алексею Гончаруку ультиматум, узнали журналисты / УНИАН

Встреча главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака с премьер-министром Алексеем Гончаруком была скрытой.

На встрече Ермак озвучил Гончаруку ультиматум, сообщает Telegram-канал Легитимный, ссылаясь на источник в ОП.

По его данным, пока неизвестно, премьер примет ультиматум или пойдет "войной".

"…на "скрытой" встрече глава Офиса президента Андрей Ермак озвучил "ультиматум" премьер-министру Алексею Гончаруку", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак и Алексей Гончарук встретились 1 марта в одном из индийских ресторанов Киева. СМИ не узнали цель встречи главы ОП и премьера.

Напомним, до встречи появилась информация о возможной отставке Гончарука с поста премьера.