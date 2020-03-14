Уволенного Гончарука "застукали" в самолете - фото

Гончарук возвращался лоукостом из Польши / УНИАН

Бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который ранее по информации СМИ "сбежал из Украины", заметили в лоукостере эконом-класса сообщением Варшава – Киев.

Соответствующие фото опубликовала в Facebook Ирина Ковалиш, которой посчастливилось лететь одним рейсом с экс-главой правительства.

"Вот так одним рейсом Варшава – Киев одним из лоукостов в эконом-классе без понтов и паспортного контроля по отдельному коридору с экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком", – написала она.

Гончарук возвращается лоукостом в Украину / фото Ирины Ковалиш

Гончарук возвращается лоукостом в Украину / фото Ирины Ковалиш

Ранее Главред писал, что 7 марта экс-главу Кабмина заметили на борту самолета в аэропорту Киев (Жуляны). Тогда Гончарук направился в Лиссабон на самолете авиаперевозчик Wizz Air. На опубликованном снимке видно как экс-премьер заходит на борт самолета в футболке и жилетке. Причина поездки Гончарука в Португалию неизвестна.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука после полугода работы и назначила новый Кабмин. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль.