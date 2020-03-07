Бывший глава Кабмина Гончарук "сбежал" из Украины. Фото

Алексей Гончарук / УНИАН

Алексей Гончарук, которого на посту премьер-министра заменил Денис Шмыгаль, в субботу, 7 марта, "сбежал" из Украины. Так, экс-главу Кабмина заметили на борту самолета в аэропорту Киев (Жуляны).

По данным Страны, Гончарук направился в Лиссабон на самолете авиаперевозчик Wizz Air. На опубликованном снимке видно как экс-премьер заходит на борт самолета в футболке и жилетке.

На данный момент причина поездки Гончарука в Португалию неизвестна. Также нет информации о том, когда он вернется в Украину и вернется ли.

Также на заднем плане на фото можно рассмотреть человека похожего на бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка.

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука после полугода работы и назначила новый Кабмин.