"Беда объединяет": Поклонская разразилась очередным бредом об Украине

Поклонская придумала, как помирить Украину с Россией / Twitter

Так называемая бывшая генеральный прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская разразилась очередным бредом об Украине.

Депутат Госдумы нашла актуальную тему для своих рассуждений - пандемию коронавиурса. На своей странице в Facebook "няш-мяш" написала, что вместе с коронавирусом пришла мировая паника, в результате которой "мы все оказались на пороге массового психоза".

Она не исключила, что кто-то специально вызывает панику и пугает людей, отвлекая их от чего-то важного. Также она допустила, что идет испытание бактериологического оружия.

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Поклонская призывает поменять информационную политику и перестать нагнетать панику. Но самое "гениальное, что она придумала, это – организовать штаб взаимопомощи России и Украины в борьбе с коронавирусом, поскольку "беда и угроза всегда объединяли людей".

Экс-прокурор предлагает объединить инфекционистов, которые бы "вместе лечили россиян и украинцев, вместе тушили панику в наших странах". И тогда, уверена она, все резко станет хорошо.

"Мы перестанем друг другу "вигвамы" рисовать, как Шарик и Матроскин из "Простоквашино". А на смену ужасу и психозу придут спокойствие и дружба. Давно пора", – закончила свой пост предательница Украины.

Ранее Главред писал, что Поклонская порадовалась отставке Алексея Гончарука с поста премьер-министра. "Няш-мяш" громогласно заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ее наконец-то услышал. При этом она не забыла напомнить о своих украинских корнях.