"Между нами тает лед": "няш-мяш" Поклонская забилась в экстазе из-за Шмыгаля

Наталья Поклонская / Фото t.me/poklonskaya_nv/267

Так называемая бывшая генеральный прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская порадовалась отставке Алексея Гончарука с поста премьер-министра. "Няш-мяш" громогласно заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ее наконец-то услышал.

При этом она не забыла напомнить о своих украинских корнях.

​​"Похоже, мои послания доходят до Зеленского — и это очень хорошо. Мы же оба украинцы, только я гражданка России, а он — Украины. Как Президент Украины, он обязан заботиться обо всех украинцах — даже тех, кто находится за пределами страны", - написала пособница оккупантов в своем Telegram-канале.

Кроме того, она очень обрадовалась заявлению нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о поставках днепровской воды на полуостров.

"Конечно, он продолжает повторять завещанную паном Порошенко мантру: "Крым — Украина! Мы вернем полуостров!"... И прочее "майданное бла-бла-бла", которое просто нужно помножить на ноль. Иначе чиновнику или депутату не усидеть в высоком кабинете, ведь если украинская власть признает правду о Крыме — вмиг прискачут "мамкины фашисты" и начнут ритуальные танцы вокруг костра из покрышек", - радостно отметила Поклонская.

Также она считает, что Россия сможет договориться с Украиной по воде для Крыма через "долгие и секретные переговоры".

Как ранее сообщал Главред, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подачи воды в Крым с материковой Украины, поскольку на аннексированном полуострове живут украинцы и он является территорией нашей страны.

Позже он объяснил, что правительство не может подавать воду в аннексированный Россией Крым до возвращения полуострова в состав Украины.