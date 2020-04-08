Повышение пенсий снова зависло: дата внеочередной Рады перенесена

Главный вопрос внеочередного заседания – рассмотрение изменений в госбюджет. Без этих изменений невозможно повышение пенсий и выплата 1000 грн в карантин.
Внеочередное заседание Верховной Рады перенесли.
Новая дата – 13 апреля. Причем она еще не окончательная.
"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", – заявил глава парламента Дмитрий Разумков в прямом эфире.
Ранее он говорил, что внеочередное заседание Рады может состояться в четверг, 9 апреля.
Главным вопросом должно стать рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.
Напомним, что без внесения изменений в бюджет невозможно, в частности, повышение пенсий и выплата 1000 грн пенсионерам. Детальнее читайте в нашем материале 1000 грн или большая дуля – кому повышают пенсии в Украине с апреля.