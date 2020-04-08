Повышение пенсий снова зависло - дата внеочередной Рады перенесена / УНИАН

Внеочередное заседание Верховной Рады перенесли.

Новая дата – 13 апреля. Причем она еще не окончательная.

"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", – заявил глава парламента Дмитрий Разумков в прямом эфире.

Ранее он говорил, что внеочередное заседание Рады может состояться в четверг, 9 апреля.

Главным вопросом должно стать рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Напомним, что без внесения изменений в бюджет невозможно, в частности, повышение пенсий и выплата 1000 грн пенсионерам. Детальнее читайте в нашем материале 1000 грн или большая дуля – кому повышают пенсии в Украине с апреля.